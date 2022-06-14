2022/06/14 | 23:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pSldFsT3BnI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين وذي قار مثال صارخ) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين وذي قار مثال صارخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).