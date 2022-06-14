شاهد بالفيديو.. اختراعات وابتكارات لعراقيين من مختلف الاعمار - 52 دقيقة - حلقة ١٥

2022/06/14 | 23:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pUlta-2b_n4

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