2022/06/14 | 23:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k8nTdRcvrx4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انسحاب #الصدر يكشف الوجه الحقيقي للطرف الآخر وينقل الكرة من السياسة إلى الشارع العراقي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انسحاب #الصدر يكشف الوجه الحقيقي للطرف الآخر وينقل الكرة من السياسة إلى الشارع العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).