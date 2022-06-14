2022/06/14 | 23:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لبنان.. مهرجان "الزمن الجميل" يكرم عدداً من عمالقة الفن الأصيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7rB3UZ8yMdw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لبنان.. مهرجان "الزمن الجميل" يكرم عدداً من عمالقة الفن الأصيل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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