بيتسو موسيماني يرد على أنباء عن توقيعه لنادٍ قطري بعد رحيله عن الأهلي المصري

2022/06/14 | 23:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الثلاثاء، أنباء عن تواجده في دولة قطر، من أجل التوقيع مع أحد أندية الدوري القطري، بعد إنهاء التعاقد مع النادي الأهلي المصري.

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