البنتاغون: اجتماع بروكسل سيبحث تزويد أوكرانيا بأنظمة المدفعية

2022/06/14 | 23:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن مسؤول رفيع في البنتاغون، أن اجتماع وزراء الدفاع للدول الغربية في بروكسل سيبحث تزويد أوكرانيا بأنظمة المدفعية.وقال المسؤول إن طابع العمليات القتالية في أوكرانيا تغير في الفترة الأخيرة وهو يمثل "معركة المدفعية الآن".وأضاف أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "دعا وزراء الدفاع للتركيز على ما سيكون ضروريا لهذه المعركة الجديدة، وسيتم تركيز الاهتمام على المدفعية والمدرعات والطائرات المسيرة والإمدادات التقنية".وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تحتاج إلى "أسلحة متقدمة ليمون بإمكانها إطلاق النار من مسافة أبعد".وأضاف أن الحديث يدور عن أنظمة صاروخية بعيدة المدى.يذكر أن بروكسل ستستضيف يوم الأربعاء الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال الخاصة بتوريدات الأسلحة لأوكرانيا بمشاركة نحو 50 دولة وبرئاسة وزير الدفاع الأمريكي، وهو سيعقد قبيل اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل يومي 15 و16 يونيو.

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