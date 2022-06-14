نجدة بغداد تُنهي معاناة فتاة تعرضت لابتزاز وتقبض على المتورطين

2022/06/14 | 23:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / ألقت نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين، بابتزاز امرأة بمبلغ من المال في منطقة الدورة.

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