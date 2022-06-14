مباحثات مشتركة حول قرار الحكومة المُتعلق بنقل العوائل من مُخيّم الهول السوريّ إلى العراق

2022/06/14 | 23:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيَّة فؤاد حسين يستقبل مُستشار الأمن القوميّ السيّد قاسم الأعرجي إستقبلَ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مُستشار الأمن القوميّ السيّد قاسم الأعرجي، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر تطوُّرات الأوضاع السياسيَّة والأمنيَّة في العراق والمنطقة.من جانبه أكّد السيّد الوزير على أهمّيَّة الدور الذي يضطلع به العراق في حل الخلافات بالإستناد إلى مبدأ الحوار والطرق الدبلوماسيَّة […]

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