2022/06/14 | 23:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر اغتيال شاب من قبل مجهولين في اطراف حي الجهاد وسط قضاء المقدادية ٤٠كم شمال شرق بعقوبة والاجهزة الامنية تفتح تحقيق عاجل

ظهرت المقالة مجهولون يغتالون شابا في قضاء المقدادية بديالى أولاً على ايرث نيوز.

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