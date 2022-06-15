حسين والأعرجي يبحثان قرار الحكومة بنقل العوائل العراقيَّة من مُخيّم الهول

2022/06/15 | 00:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، قرار الحكومة المتعلق بنقل العوائل العراقيَّة من مُخيّم الهول.وذكر المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل مُستشار الأمن القوميّ قاسم الأعرجي، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر تطوُّرات الأوضاع السياسيَّة والأمنيَّة في العراق والمنطقة."من جانبه أكّد الوزير، بحسب البيان، أهمّيَّة الدور الذي يضطلع به العراق في حل الخلافات بالإستناد إلى مبدأ الحوار والطرق الدبلوماسيَّة لتجنيب العراق ما يُحتَمَل من الإرتدادات.وتابع البيان، "كما بحث الجانبان قرار الحكومة العراقيَّة المُتعلق بنقل العوائل العراقيَّة من مُخيّم الهول السوريّ إلى العراق والجُهُود الحكوميَّة في ذلك".

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