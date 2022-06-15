كوستاريكا تخطف آخر مقاعد المونديال.. وتنضمّ لمجموعة

2022/06/15 | 00:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف منتخب كوستاريكا آخر مقاعد مونديال قطر 2022، بعد فوزه على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المحلق العالمي الّذي جمعهما مساء الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

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