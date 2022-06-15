ألمانيا تهزم إيطاليا بخماسية تاريخية بدوري الأمم الأوروبية

2022/06/15 | 00:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق منتخب ألمانيا فوزا عريضا على حساب ضيفه الإيطالي، بنتيجة (5-2)، في المباراة التي جمعتهما بملعب بروسيا بارك، مساء الثلاثاء، في قمة لقاءات المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية.وأحرز خماسية الماكينات الألمانية كل من جوشوا كيميتش بالدقيقة 10، إلكاي جوندوجان من ركلة جزاء (ق 45+4)، توماس مولر (ق 51)، وتيمو فيرنر (ق68 و69)، فيما سجل ويلفريد جنونتو هدف إيطاليا الأول بالدقيقة 78 ثم أليساندرو باستوني (ق90+4).بهذا الفوز، رفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الثاني خلف المجر المتصدرة برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد إيطاليا عند 5 نقاط وتراجعت للمركز الثالث.وتعد هذه النتيجة تاريخية بالنسبة لإيطاليا، فبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن شباكها استقبلت 5 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة لأول مرة منذ 12 مايو/أيار عام 1957.

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