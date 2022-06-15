السباحة عكس التيار - جعفر المظفر

2022/06/15 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر اسبح عكس التياركي لا تقذفني المياه كفلينةأو قشةٍ إلى فم البحروحينما تستطيلُ ساقايويشتد ساعديّويعرض كتفايسيكون البحر صديقيوأكون قادراً عندها على العودةمرة أخرى إلى حيث المصبْفمن لا نهر له لا بحر لهومن لا يتقن لغة المنبع لن يتقن لغة المصبأيتها الحورية التي في إنتظاريلا تستعجلي وصوليفالعبرة ليس في من يصل أولاًوإنما في من يبقى طويلاًو ......





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