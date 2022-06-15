علاوي يتوقع: التيار الصدري سيلجأ إلى تحريك الشارع لانتزاع حقوقه

2022/06/15 | 00:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، لجوء التيار الصدري إلى تحريك الشارع والخروج في تظاهرات من اجل انتزاع حقوقه، وذلك بعد استقالة الكتلة من البرلمان وقال علاوي في حوار متلفز تابعته ايرث نيوز، إن “خيارات الكتلة الصدرية المقبلة قد تكون اللجوء الى الشارع وان الصدر شعر بالحرج من عدم تشكيل الحكومة […]

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