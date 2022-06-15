ستولتنبرغ: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة

2022/06/15 | 00:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، أن على الدول الغربية إرسال مزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا فيما تحرز روسيا تقدما في شرق البلاد.

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