2022/06/15 | 00:41 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، أن على الدول الغربية إرسال مزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا فيما تحرز روسيا تقدما في شرق البلاد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستولتنبرغ: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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