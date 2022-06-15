أمريكا تضع شرطا لإيران من أجل إحياء الاتفاق النووي.. وتدعو إلى التوقف عن

2022/06/15 | 00:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إيران إلى "التوقف عن أنشطتها الاستفزازية"، وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة تنتظر "ردا بناءً من الإيرانيين" بشأن الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015.

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