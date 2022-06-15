مصدر يكشف سبب دعوة الصدر لنواب الكتلة الصدرية بعقد اجتماع في الحنانة

2022/06/15 | 01:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع في الكتلة الصدرية، الاربعاء، تفاصيل وسبب دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لنواب الكتلة الصدرية بعقد اجتماع في الحنانة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الصدر دعا نواب الكتلة الصدرية لعقد اجتماع في الحنانة بمحافظة النجف".

وأضاف أن "الاجتماع سيكون ليلًا على وجبة عشاء ولانعلم بوجود موقف او اتخاذ قرار ، لكن نعتقد ان هنالك شكر من السيد الصدر سيوجه للنواب بعد استقالتهم".

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