"الطائرة الغامضة".. إيرانيون محتجزون وشبهات حول الحرس الثوري

2022/06/15 | 01:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر قاض أرجنتيني، الثلاثاء، منع مغادرة طاقم طائرة شحن فنزويلي أوقفت خارج بوينس آيرس منذ الأسبوع الماضي، وذلك بعد مداهمة فندقهم في تحقيق في صلات إرهابية محتملة بإيران، بحسب أسوشيتد برس.

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