غرق عنصرين مغربيين من القبعات الزرق في نهر بإفريقيا الوسطى

2022/06/15 | 01:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن عنصرين مغربيين من القبعات الزرق لقيا حتفهما غرقا، خلال استحمامهما في نهر في جمهورية إفريقيا الوسطى، الدولة الغارقة في حرب أهلية، والتي تنشر فيها المنظمة الدولية منذ 2014 قوة لحفظ السلام.

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