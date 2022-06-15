مجموعة السبع: نساند مصر في مواجهة أزمة الحبوب التي تسببت فيها روسيا

2022/06/15 | 02:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دول مجموعة السبع الصناعية بالقاهرة، يوم الثلاثاء، مساندتها لمصر "في مواجهة أزمة الحبوب التي تسببت فيها روسيا".

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