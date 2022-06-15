المرتكزات الفكرية في تأصيل ظاهرة التشويه لشخصية الرسول محمد (ص) - محمد كريم الساعدي

2022/06/15 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_كريم_الساعدي من المفكرين الذين أسسوا لظاهرة التشويه الثقافي في الفكر الغربي هو المفكر الكنسي (توما الاكويني - 1225-1274) الذي حاول التمسك بنفس الاوصاف التي اطلقت على الرسول محمد (ص) في تلك الحقبة الزمنية ،إذ نقل عن (توما الاكويني) هذه الصفات عن الرسول في قوله: محمد...



ضلل الناس بوعود بمتعة جسدية تدفعنا نحو شهوة الجسد .



كذلك فقد احتوت تعاليمه تصورات كانت مطابقة لوعوده ، فأعطى سيطرة كاملة للمتعة الجسدية .



في هذ ......





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