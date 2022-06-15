- نون - و - مُنى - بنت الطبيعة والرومانسية الساذجة - شريف حتاتة

2022/06/15 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شريف_حتاتة " نون " و " مُنـى " والرومانسية الساذجة ----------------------------------------------------منذ ست سنوات تقريباً، سنة 1990 ، عندما كنت نائبا لرئيس تحرير مجلة "نون" التي كانت تصدرها جمعية تضـامن المرأة العربية، برئاسة نوال السعداوى ، أجريت حوارا مع فتاة اسمها "مُنـى " ، كانت تغني في كورال الفرقة القومية للموسيقى العربية فى دار الأوبرا المصرية ، بقيادة "سليم سحاب".



سميت هذا الحوار "بنت الط ......





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