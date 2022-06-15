2022/06/15 | 03:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت صور التقطتها الأقمار الصناعية نشاطا متزايدا في ميناء الإمام الخميني في مقاطعة سمنان بإيران في إطار الاستعدادات لإطلاق صاروخ، فيما تتصاعد التوترات بين طهران والدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أقمار صناعية ترصد استعدادات إيران لإطلاق صاروخ) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أقمار صناعية ترصد استعدادات إيران لإطلاق صاروخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).