الأمم المتحدة تطلب من روسيا عدم تبنّي أي طفل أوكراني

2022/06/15 | 03:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعشددت مسؤولة في الأمم المتحدة في نيويورك على ضرورة عدم تبني أي طفل أوكراني في روسيا، في وقت يزعم أن آلافا عدة من الأطفال نُقلوا إلى روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا 24 فبراير.وقالت أفشان خان المديرة الإقليمية لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى في اليونيسف، خلال مؤتمر صحافي، "نشدد دائمًا على عدم عرض أي طفل للتبني في فترة نزاع لأن الأمم المتحدة تفضّل "عودة الأطفال إلى عائلاتهم".وأضافت خان العائدة من أوكرانيا "يجب أن يستند أي قرار بنقل طفل على مصلحته العليا، وأي عملية نقل يجب أن تكون طوعية" مع موافقة عائلة الطفل.وتابعت "نعيد التأكيد، لروسيا الاتحادية خصوصا، أن التبني يجب ألا يحصل أبدًا خلال أو بعيْد حالة طوارئ" إنسانية، لأن الأطفال الذين انفصلوا عن عائلتهم "لا يُمكن اعتبارهم أيتامًا".

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