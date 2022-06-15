هل ستخفض زيارة بايدن إلى السعودية أسعار النفط؟

2022/06/15 | 05:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيجري الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأول رحلة له إلى الشرق الأوسط من 13 إلى 16 يوليو، حيث يتوقف أولا في إسرائيل والضفة الغربية قبل التوجه إلى جدة في السعودية، حيث سيجتمع مع ولي العهد، محمد بن سلمان.

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