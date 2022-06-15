2022/06/15 | 06:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من تقرير نشرته قناة الإخبارية السعودية الحكومية في المملكة، حول ما وصفته بـ"الترويج" للمثلية الجنسية في ألعاب الأطفال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. فيديو يكشف "الترويج" للمثلية الجنسية بألعاب الأطفال يثر تفاعلا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. فيديو يكشف "الترويج" للمثلية الجنسية بألعاب الأطفال يثر تفاعلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).