جهاز ماك برو الجديد من آبل.. سيتاح للزبائن في يوليو

2022/06/15 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال حدث WWDC 2022 الأسبوع الماضي، كشفت Apple عن شريحة M2 الخاصة بها وجهاز MacBook Air المعاد تصميمه، والذي حصل على معظم الاهتمام، على الرغم من أنه لن يكون أول كمبيوتر محمول مزود بوحدة المعالجة المركزية الجديدة.

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