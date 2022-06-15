شاهد بالفيديو.. محلل سياسي سعودي يكشف سبب زيارة بايدن لـ السعودية

2022/06/15 | 06:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nnWEKNEmvsg

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