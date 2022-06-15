السعودية.. أحدث صور

2022/06/15 | 07:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال قضية الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم "الأمير النائم" مثار اهتمام الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد دخوله في غيبوبة مستمرة منذ 17 عاما.

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