مولر: الشجاعة سر تفوقنا

2022/06/15 | 07:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيرى مهاجم منتخب ألمانيا، توماس مولر، أنه لا يوجد فريق قادرعلى إلحاق الهزيمة بالمانشافت، وذلك بعدما استطاع الأخير اكتساح إيطاليا (5-2)، في رابع جولات دور مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.وقال مولر، في تصريحات عقب المباراة: "كنا نستحق الذهاب إلى العطلة بعد موسم شاق، والفوز يجعل الأمر أفضل ".وأكمل مولر: "لقد دافعنا بضغط عالٍ وجيد ، وفزنا بالكثير من الكرات الثانية وسهلنا المهمة على أنفسنا للخروج بنتيجة مريحة ".وأشار مولر إلى " اظهار فريقه الكثير من الشجاعة، خاصة في الضغط على لاعبي إيطاليا بكافة المناطق في الملعب، نظرا لامتلاك المانشافت لاعبين ذوي جودة عالية".وفي ختام تصريحاته، قال مولر: "لدينا مشروع جيد، إلا أننا مازلنا نعاني من بعض النواقص، ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يهزمنا".المصدر / كورة

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