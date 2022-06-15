شاهد.. مراسل يجن جنونه ويفقد أعصابه ببث مباشر بعد تأهل منتخب أستراليا إلى كأس العالم

2022/06/15 | 07:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحظة سعادة غامرة للمشجعين الأستراليين بعد تمكن منتخب بلادهم من حجز مقعد في كأس العالم في قطر، حيث تأهلوا بطريقة درامية متغلبين على منتخب البيرو بضربات الجزاء بـ5 ركلات مقابل 4.وكان الأمر غامرًا جدًا لأحد المراسلين.

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