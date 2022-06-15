تطور جديد للسفن الحربية الإسبانية

2022/06/15 | 07:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعذكر موقع Naval News أن إسبانيا ماضية بالعمل على مشروع لتطوير سفن عسكرية جديدة لسلاح البحرية في جيشها.وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "وقعت شركة Navantia الإسبانية عقودا مع شركة General Electric Marine الأمريكية بهدف الحصول على توربينات غازية لمحركات سفن F-110 التي ستبنيها لصالح الجيش الإسباني".وأضاف المنشور "سيتم تجهيز كل فرقاطة من فرقاطات F-110 بتوربين غازي من نوع GE LM2500 ومنظمات هجينة تضم محركات كهربائية و4 محركات تعمل بالديزل، هذا الأمر سيمكن السفن من الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية".وتبعا للموقع فإن إسبانيا كانت قد باشرت ببناء أول سفينة من نوع F-110 في إحدى المصانع التابعة لـ Navantia في أبريل الفائت، ومن المفترض أن تطور 5 سفن من هذا النوع لتحل محل سفن "سانتا ماريا" المستخدمة حاليا في سلاح البحرية منذ 3 عقود تقريبا.ويبلغ طول كل سفينة من سفن F-110 نحو 145 مترا، وعرضها 18 م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 6100 طن، وستجهز هذه السفن بنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي Aegis، ورادارات AN/SPY-7(V)1، ومنصات لإطلاق الصواريخ المضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 127 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم.المصدر: سلاح روسيا

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