وطني الصالات النسوي يصل جدة للمشاركة في غرب آسيا

2022/06/15 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصلَ وفدُ منتخبنا النسويّ لكرةِ الصالات إلى مدينةِ جدة السعوديّة للمشاركةِ في بطولةِ كأس غرب آسيا التي ستنطلقُ يوم الخميس المقبل.وقال رئيس الوفد والمُشرف على اللجنةِ النسويّة فراس بحر العلوم، في بيان إن “المُشاركة في بطولةِ غرب آسيا لكرةِ الصالات هي باكورةُ النشاطات الخارجيّة للكرةِ النسوية”.واشار إلى إنه “يأمل أن تكون […]

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