صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

2022/06/15 | 08:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي عن صفقة محتملة بين برشلونة ومانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي الحالي.ويستهدف برشلونة، التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، لكن العامل المادي يعطل إتمام الصفقة.وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا ، من أشد المعجبين بقدرات فرينكي دي يونج نجم برشلونة.وعلى الرغم من ارتباط اسم دي يونج بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، لكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين حتى الآن.وأضافت الصحيفة أن وجهة دي يونج قد تتحول إلى القطب الآخر في مانشستر، ويرتدي القميص السماوي.ومع ذلك، فإن المان سيتي ليس لديه النية للوفاء بالمطالب المالية لبرشلونة، والبالغة 85 مليون يورو بشأن دي يونج.وقد يلجأ الفريقان لخيار الصفقة التبادلية، خاصة وأن برشلونة لا يمانع رحيل دي يونج، ونفس الحال بين مانشستر سيتي وسيلفا.المصدر / كورة

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