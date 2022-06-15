ديالى.. الحشد والجيش ينفذان عملية تفتيش واسعة لمناطق حوض العظيم

2022/06/15 | 08:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شرع الحشد الشعبي والجيش، اليوم الاربعاء، بعملية تفتيش واسعة لمناطق حوض العظيم في محافظة ديالى.وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي ورد لوكالة ايرث نيوز انه “بالتزامن مع ذكرى الفتوى المباركة وتأسيس الحشد الشعبي، انطلقت عملية أمنية مشتركة واسعة لأبطال الحشد الشعبي والجيش العراقي بإسناد جوي في مناطق حوض نهر العظيم في محافظة ديالى […]

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الحشد والجيش ينفذان عملية تفتيش واسعة لمناطق حوض العظيم أولاً على ايرث نيوز.

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