مخطط غلعاد إردان، نائب أمين عام الأمم المتحدة! - توفيق أبو شومر

2022/06/15 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر غلعاد إردان هو العسكري والسياسي الليكودي وعضو الكنيست والوزير السابق المخضرم، وهو مندوب دولة تعترف بها الأمم المتحدة، ولكن إسرائيل، تنتقد، وتشوه، وتحتقر هذه المنظمة الدولية، وترفض تطبيق أيِّ قرارٍ من قرارتها، رغم كل ما سبق، يُنتخب مندوبُها نائبا للرئيس!علينا أن نعترف بأن إسرائيل من أبرز دول التخطيط في العالم، استفادت إسرائيل من كثرة الثقوب في ذاكرة منافسيها، وتمكنت من أن تُسخر كل مؤسساتها لغرض ......





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