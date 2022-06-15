2022/06/15 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي " الأفق هو مجمل كل ما يمكن أن يدركه شخص ما أو يفكر فيه في وقت معين في التاريخ وفي ثقافة معينة".كان هانز جورج غادامير (11 فبراير 1900-13 مارس 2002) فيلسوفًا ألمانيًا اشتهر بعمله الرائع لعام 1960 ، الحقيقة والمنهج .



في هذا العمل ، طور غادامير نظريته في التأويل الفلسفي ، والتي جادلت بأن كل الفهم البشري يتضمن تفسيرًا وأن هذا التفسير نفسه مشروط تاريخيًا بثقافات ولغات معينة.



لهذا السبب ، فإن الحوار ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هرمينوطيقا انصهار الآفاق عند هانز جورج غادامير - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هرمينوطيقا انصهار الآفاق عند هانز جورج غادامير - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).