2022/06/15 | 08:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز إبسوس، انخفاضا كبيرا في معدل التأييد الشعبي للرئيس الأميركي جو بايدن.ووفق الاستطلاع فقد تراجع التأييد الشعبي لبايدن إلى 39 في المئة، في ثالث تراجع أسبوعي على التوالي، ليقترب من أدنى مستوى له خلال رئاسته.ووجد الاستطلاع الذي أجري على مدار يومين، أن 56 في المئة من الأميركيين […]

ظهرت المقالة للأسبوع الثالث..



تراجع كبير في معدل التأييد لبايدن أولاً على ايرث نيوز.

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