2022/06/15 | 08:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حققت أسعار النفط مكاسب اليوم الأربعاء، انتعاشة من خسائر حصلت في وقت سابق من الجلسة وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود والاقتصاد الأوسع نطاقا قبل زيادة كبيرة متوقعة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر آب 17 سنتًا ، أو 0.14٪ ، إلى 121.34 دولارًا […]

ظهرت المقالة عالمياً..



استمرار ارتفاع اسعار النفط في ظل شح المعروض وزيادة الطلب أولاً على ايرث نيوز.

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