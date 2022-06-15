منتخب الناشئين يستهل رحلة اعداده بمواجهة شباب انطاليا سبورت

2022/06/15 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعيلتقــي اليــوم منتخبنا الوطني للناشئين بكرة القــدم خــلال معسكره التدريبي المقام في تركيا شــباب أنطاليا سبورت تحضيراً لمنافسات بطولة غرب آسيا التي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية للفترة من الحادي والعشرين ولغاية الثلاثين من الشهر الحالي.وقال مدرب منتخب الناشئين حســن كمــال في اتصــال هاتفي من أنطاليا مع صحيفة الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية ( واع ) ،اليوم الاربعاء، ان " مبــاراة اليوم مهمة من أجل تهيئة اللاعبين لبطولة غرب آسيا والاستفادة من عامل الاحتكاك مع فرق مختلفة تفــوق لاعبينا سناً وخبرة " ، موضحاً انها " ستسهم كثيراً في تحضيراتنــا للمباراة الأولى في افتتاح منافسات غرب القارة أمام المنتخب اليمني، ضمــن لقاءات مجموعتنا التي تضــم أيضاً سلطنةعمان والبلد المضيف الأردن".وأضاف كمال أن "من أبرز المشكلات التي ســتواجه لاعبينا، هي اللعب على أرضية العشب الصناعي طيلة فترة البطولة، وان اللعب على مثل هكذا أرضية يتطلب منا نحن كملاك فنــي تحضير اللاعبين جيداً للتكيف مع هذا الأمر من خلال وضع خطط تكتيكية معينة وطريقة أسلوب لعب خاص لخوض مبارياتنا في مثل هكذا أرضية".وبشأن إبعاد 3 لاعبــين من معســكرتركيــا أشار كمــال إلــى أن " السبب اداري لعـدم اكتمال الأوراق الرسمية الخاصة بهم "، مؤكداً أن "الفترة المقبلة ستشهد تجاوز مثل هذه الأمور".ولفت كمال الى أن "اللاعبين الذيــن يتواجدون في المعسكر سيكونون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهــم ، معرباً عــن أمله في تحقيق نتائــج إيجابية تعكس مدى التطور الحاصل في منتخبات الفئات السنية في العراق". وأشار كمال إلى أن " المنتخب سيغادر إلى الأردن في الثامن عشر من الشهرالحالي وهــذا سيفسح المجال أمام اللاعبين لتجاوز الجهد البدني بسبب إجراءات السفر".

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