دراسة تحدد أربعة مكملات غذائية للحفاظ على بشرة نضرة

2022/06/15 | 08:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حددت دراسة جديدة أربعة مكملات غذائية يمكن أن تعزز ترطيب البشرة، مما يساهم في جعلها أكثر حيوية ونضارة وأقل تجاعيد.ووجدت الدراسة أن مكملات الكولاجين والسيراميد والهيالورونان والبروسيانيدين قد تساعد في توفير الترطيب الكافي للبشرة.وأجرى الباحثون مراجعة منهجية وتحليل تلوي “العمليات التي تجمع نتائج الأبحاث السابقة حول الموضوع، وتدرس النتائج عبر دراسات […]

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