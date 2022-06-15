انطلاق عملية أمنية واسعة في ديالى وصلاح الدين

2022/06/15 | 08:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظتي صلاح الدين وديالى.وذكر بيان للخلية، تلقته وكالة /المعلومة/، أنه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر اليوم الأربعاء عملية أمنية واسعة اشتركت فيها قطعات من الجيش العراقي لقيادات العمليات ( صلاح الدين – سامراء – ديالى ) وقطعات الحشد الشعبي لمحاور […]

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