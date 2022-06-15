أفانين العشق - فاطمة الفلاحي

2022/06/15 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 331.من مرمى النفايات، احتضن حذاءً متكامل الصفات.فاخترع فرحةً على مقاس العيد من شرنقة الفقر والمنفى..332.كمين نُصبَ لي، على محك الريح ..333.هذيانات آيلة للنحيب؛الأول منها: للطريق الطويل؛ أنفقوا ولا تنحنوا.والثاني: لشروق الشمس؛ حيث نجسد غروب الانتخابات بشفافية ووضوح.الثالث: ثمة أسئلة وأفكارٍ صدئة عالقة منذ مئة جنون،بحافتي،وبعلو شاهق كعبي،وانكسا ......





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