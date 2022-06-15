الرافدين يحصي عدد حساباته المصرفية المفتوحة خلال ايار الماضي

2022/06/15 | 09:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات أخرى في فروعه ببغداد والمحافظات.

وذكر بيان للمصرف، إن "عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى في أيار الماضي وصلت الى 955 حساب جاري بالدينار والدولار".

وأضاف، أن "عدد حسابات التوفير المفتوحة للمواطنين بلغت 3704 حساب بالدينار والدولار، بالإضافة الى عدد حسابات الودائع التي بلغت 165 وديعة".

وأشار إلى، أن "المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت".

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