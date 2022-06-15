ايرث نيوز تنشر تفاصيل عملية تفتيش مناطق حوض العظيم في ديالى

2022/06/15 | 09:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنشر وكالة ايرث نيوز، تفاصيل عملية التفتيش التي شرعت بها قوات الحشد الشعبي والجيش في مناطق حوض العظيم في ديالى.وقال مصدر امني لوكالة ايرث نيوز ان “العملية في قاطع حاوي العظيم ستكون من 3 محاور، وقاطع قرى شمال المقدادية وقرى المنصورية من 4 محاور”.واضاف المصدر ان “قاطع قرى ناحية العبارة وبساتينها […]

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