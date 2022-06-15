أجمل أهداف محمد صلاح.. تداول فيديوهات بعيد ميلاده الـ30

2022/06/15 | 09:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأجمل الأهداف التي أحرزها اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

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