2022/06/15 | 09:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وصلَ وفدُ منتخبنا النسويّ لكرةِ الصالات إلى مدينةِ جدة السعوديّة للمشاركةِ في بطولةِ كأس غرب آسيا التي ستنطلقُ يوم الخميس المقبل.وقال رئيس الوفد والمُشرف على اللجنةِ النسويّة فراس بحر العلوم، في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “المُشاركة في بطولةِ غرب آسيا لكرةِ الصالات هي باكورةُ النشاطات الخارجيّة للكرةِ النسوية”.واشار إلى إنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الصالات النسوي يصل إلى جدة للمشاركة في بطولة غرب آسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الصالات النسوي يصل إلى جدة للمشاركة في بطولة غرب آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).