انطلاق عملية أمنية مشتركة في ديالى وصلاح الدين

2022/06/15 | 09:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظتي صلاح الدين وديالى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "انطلقت فجر اليوم الأربعاء عملية أمنية واسعة اشتركت فيها قطعات من الجيش العراقي لقيادات العمليات ( صلاح الدين - سامراء - ديالى ) وقطعات الحشد الشعبي لمحاور ( ديالى وصلاح الدين وشرق دجلة ) بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش وتستهدف العملية تفتيش مناطق وادي العظيم".

وتابع، أنه "في الوقت ذاته انطلقت عملية أمنية واسعة أيضاً مشتركة بين الجيش العراقي ( الفرقة الأولى ) والحشد الشعبي تشكيلات ديالى بإسناد طيران الجيش في مناطق شمال المقدادية وحوض نهر ديالى".

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