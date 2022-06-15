2022/06/15 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات أخرى في فروعه ببغداد والمحافظات.

بلغت 4824 حسابَ توفيرٍ وحساباً جارياً بالدينار والدولار، وحسابات الودائع خلال شهر أيار الماضي.

وذكر بيان للمصرف، تلقته (بغداد اليوم)، أن "عدد الحسابات الجارية التي تمَّ فتحها للمواطنين وفئات أخرى في أيار الماضي وصلت الى 955 حساباً جارياً بالدينار والدولار".

وأضاف، أن "عدد حسابات التوفير المفتوحة للمواطنين بلغت 3704 حسابات بالدينار والدولار، بالإضافة الى عدد حسابات الودائع التي بلغت 165 وديعةً".

وأشار إلى، أن "المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في إيداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحصي عدد حساباته المصرفية المفتوحة خلال الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحصي عدد حساباته المصرفية المفتوحة خلال الشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).