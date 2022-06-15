رغم إلغاء الرحلة البريطانية.. رواندا تؤكد التزامها استقبال المهاجرين

2022/06/15 | 09:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الحكومة الرواندية الأربعاء، التزامها استقبال المهاجرين على الرغم من إلغاء رحلة لنقل عدد من هؤلاء من بريطانيا بسبب طعون قضائية.

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